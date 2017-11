90-jarige vrouw raakt 3000 kwijt na pindiefstal

In totaal neemt hij voor meer dan drieduizend euro op. Dat gebeurt op de Hanzestraat in Arnhem bij een pinautomaat van ABN Amro. Hij pint twee keer in twee minuten.

Pinpasdiefstal Arnhem

Hij is goed zichtbaar, weet u wie het is? Bel dan met de politie.

Tips

Politie 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.