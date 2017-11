Man met wapen op weg naar bank

DOETINCHEM - De politie heeft maandagmorgen in Doetinchem een man aangehouden die met een steekwapen op weg was naar een bank.

Het gaat om een bank aan de Terborgseweg. In de nabije omgeving kon hij worden aangehouden. Het betreft een man van 39 uit Doetinchem.

De politie had even na 10.30 uur een tip over de man gekregen. Of hij eerder al bedreigingen had geuit, weet een woordvoerder niet. Er wordt onderzocht wat er speelde.