Deelnemer aan Zevenheuvelenloop gereanimeerd

NIJMEGEN - Tijdens de Zevenheuvelenloop in Nijmegen is zondag een deelnemer gereanimeerd.

Dit gebeurde op de Nijmeegsebaan, ruim voor het 5-kilometerpunt. 'De man had een polsslag toen hij in de ambulance naar het ziekenhuis ging', zegt directeur Roland Veerbeek. 'Hij is in het ziekenhuis gedotterd.'

Veerbeek weet de leeftijd van de deelnemer niet, zijn woonplaats evenmin. Volgens een omstander zou het gaan om een deelnemer van middelbare leeftijd en zag hij er 'niet echt afgetraind' uit.

De reanimatie was volgens de koersdirecteur het enige heftige incident van afgelopen weekend. Wel waren er de gebruikelijke uitvallers. 'De bezembus zat vol.'

Ruim 28.000 lopers over de streep

De 34ste aflevering van het Nijmeegse hardloopweekend werd door 28.457 deelnemers voltooid; 21.190 mannen en vrouwen liepen de 15 kilometer van de Zevenheuvelenloop uit, 6.519 de Zevenheuvelennacht (7 kilometer) op zaterdagavond. Tijdens de kidsrun kwamen zaterdagavond totaal 748 kinderen over de eindstreep op de Groesbeekseweg.

De bedrijvenloop tijdens de Zevenheuvelennacht werd een prooi voor het bedrijventeam van supermarktketen Jan Linders. Het eerste hardloopteam van het Radboudumc in Nijmegen won de 15-kilometercompetitie op zondag.

Het was dit jaar voor het eerst dat na elke kilometer de tussentijd van de deelnemers werd bijgehouden. In de eerdere edities gebeurde dit alleen op 5 en 10 kilometer.

Bekijk hier de samenvatting van de Zevenheuvelenloop: