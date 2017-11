Dieven proberen eierautomaat te beroven

Het is eind september, een uurtje of drie in de nacht, als twee mannen voor het hek van de boerderij verschijnen. Daar staat ook een eierautomaat. Ze lopen wat heen en weer en lijken het juiste moment uit te zoeken. Zo blijven ze staan als er een auto voorbij rijdt.

Poging diefstal Ede

Even later zijn de mannen het terrein opgekomen en staan ze bij de automaat. Daarna lopen ze richting de camera: vol in beeld.

Daarna proberen ze nog een keer om de deur van de automaat open te breken, ze slopen het slot. Dan gaat het alarm af, een hels kabaal. De twee mannen vliegen er vandoor. Ze klimmen over het hek en er stopt een auto. De inbrekers stappen in en de inbraak is mislukt, alleen het slot is kapot.