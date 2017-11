Boeddhisten voelen zich thuis in Afferden

De kloosterling draagt een traditioneel oranje gewaad. Hij is erg te spreken over de gastvrijheid van de Afferdense bevolking. Inwoners komen langs om even te kijken of ze sturen een mail of een kaartje, vertelt Luang phi Sander.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Dhammakaya

De tempel in Afferden is onderdeel van de Dhammakaya-traditie. Die is afkomstig van een Thaise tempel in Bangkok. Iedere maand vindt er op zondag een viering plaats in Afferden. Ook worden wekelijks meditaties in het Nederlands gehouden. 'We mediteren om los van problemen te komen', legt een Thaise tempelganger uit. 'Het helpt je om rustig te blijven en in het nu te leven.'

Foto's: Omroep Gelderland