Medewerker plundert kluis voetbalvereniging Angerlo Vooruit

ANGERLO - Een medewerker van voetbalvereniging Angerlo Vooruit is aangehouden voor het stelselmatig stelen van geld uit de kluis van de club. De politie Zevenaar schrijft maandagochtend op haar Facebookpagina dat de schade 'aanzienlijk' is.

Kantinebeheerders van de Angerlose voetbalvereniging misten de afgelopen tijd regelmatig geld. Het ging om zulke grote bedragen dat het bestuur de kantineomzet zag teruglopen, schrijft de politie op Facebook.

Uit een eigen onderzoek bleek later dat de diefstallen op dezelfde tijdstippen waren gepleegd en dat een medewerker hier meer van zou kunnen weten. De politie werd daarop ingelicht en samen met de voetbalvereniging werd een plan bedacht om de diefstallen te stoppen.

Verborgen camera

Met een verborgen camera kon de medewerker zondagavond op heterdaad worden betrapt. Volgens de politie Zevenaar zit de verdachte nog vast voor verder onderzoek.

Secretaris Rene Lamers van Angerlo Vooruit vindt het vervelend dat de politie Zevenaar het nieuws nu al bekend heeft gemaakt, omdat de leden nog niet op de hoogte zijn gebracht. Vanavond wordt op de club over de aanhouding gesproken. Tot die tijd wil Lamers niet inhoudelijk op de zaak reageren.

Politie door het stof

De politie heeft inmiddels haar bericht van Facebook gehaald. Het was de bedoeling dat het nieuws pas naar buiten zou worden gebracht nadat de club de leden had ingelicht, schrijft ze. 'Door een miscommunicatie waren we er niet van op de hoogte dat de wijkagent hierover afspraken had gemaakt met de vereniging.' De politie heeft de club excuses aangeboden.

Hoeveel geld er in totaal is buitgemaakt, is nog niet bekend.