Alfred Arts maakt cd in het Groesbeeks dialect

Wor ik geboren zie, zo luidt de titel. De Groesbeekse zanger is er heel blij mee. 'Het zijn liedjes die veelal uit Duitsland afkomstig zijn en waar een eigen Groesbeekse tekst op is gemaakt. Die liedjes zijn niet weg te slaan op bruiloften en partijen bij ons.'

'We hebben achttien nummers, vijftien gewone en drie medleys. We hadden er wel dertig op kunnen nemen. De echte Groesbekers zingen dit van A tot Z mee. Maar ze worden alleen nog gedraaid bij de lokale omroep, want de piratenzenders zijn er niet meer. Maar nu kan iedereen ze in huis halen met deze cd. Zo gaan ze niet verloren.'

'Groesbeeks is niet altijd makkelijk. Buitenstaanders zitten misschien ook wel verlegen om ondertiteling als wij met elkaar praten. Ik heb deze cd gemaakt met Tom Meuwese, een Nijmegenaar. Die heeft dus een cursus Groesbeeks gehad, maar hij is met vlag en wimpel geslaagd.'

'Ja, ik ben gedwongen, ik ben onder schot gehouden', lacht Tom Meuwese. 'Maar ik heb me er heel erg op zitten concentreren. Ze hebben nou geen geheimen voor me, die Groesbekers. Ik ben tweetalig geworden. Maar Alfred weet precies wat mensen willen hebben. Hij had de disco-toer op kunnen gaan of house, maar hij kiest voor de gezelligheid.'