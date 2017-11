Benzineboef beschadigt meer dan 10 auto's

Een man wordt zondagochtend gesnapt als buurtbewoners in de Wildforster vreemde geluiden horen. Als ze poolshoogte nemen blijkt de tankdop van een auto te missen en is de klep vernield.

Meerdere auto's beschadigd

Uiteindelijk blijken in de straten Wildforster en Jagermeester meer dan 10 auto's beschadigd. De afsluitkleppen voor de tankdop zijn opengebroken, tankdoppen zijn verdwenen en uit verschillende tanks is brandstof gestolen.

Met kleine auto op de vlucht

Nadat de man is gesnapt, vlucht hij in een kleine donkerkleurige auto met een sportuitlaat of een lekke uitlaat. Verder hebben buurtbewoners gezien dat de man een zwarte jas droeg met grote witte letters op de achterkant.

Bureau GLD

Woensdagavond zit deze zaak in het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland, Bureau GLD.