Auto raakt van de weg en slaat over de kop Foto: Erwin van Dalen

EST - In het dorp Est in de gemeente Neerijnen is maandagochtend een auto van de weg geraakt en vervolgens over de kop geslagen.

Het ongeval gebeurde op Het Nieuwe Achterom. Volgens wijkagent Erwin van Dalen is de bestuurder nagekeken door ambulancepersoneel. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl