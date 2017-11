Introdans en sportkoepel NOC*NSF bundelen krachten

ARNHEM - Topsporters op Papendal werden maandag rond lunchtijd verrast door een spontane voorstelling van drie dansers van Introdans. Het korte optreden was de officiële start van een samenwerking tussen Introdans en TeamNL, de naam voor het olympische team onder de vlag van sportkoepel NOC*NSF.

'De werelden van Introdans en topsporters zijn erg vergelijkbaar', legt woordvoerster Sonya Schonewille van NOC*NSF uit. 'Dansers en topsporters staan 10 tot 12 jaar lang dag, in dag uit in een 'excellerende stand.'

'Ze worstelen constant met hun grenzen. In hun prestaties, grenzen in de pijn, mentale grenzen, grenzen in sociale contacten. Middelen. Ze letten altijd op hun voeding. Zijn steevast bezig met herstellen en kampen met druk vanuit de omgeving en druk die ze zichzelf opleggen.'

Raakvlakken

Vanwege al die raakvlakken besloten technisch directeur bij NOC*NSF Maurits Hendriks en artistiek leider van het Arnhemse dansgezelschap Adriaan Luteijn samen te werken. Die is deze maandag bekrachtigd. Luteijn van Introdans licht toe: 'De komende jaren ontmoeten onze dansers en de TeamNL-sporters elkaar verschillende keren.'

Achterliggende gedachte is dat sporters en dansers van elkaar leren en elkaar versterken.

Kijkje in elkaars keuken

Hendriks: 'De TeamNL-sporters op Papendal trainen en wonen vlakbij de dansers van Introdans, allebei in Arnhem. Het is mooi dat we de kans hebben om bij elkaar in de keuken te kijken. En dan gaat het niet alleen over de sporters en dansers zelf.'

De technisch directeur van de sportkoepel op Papendal denkt vruchten te plukken van ervaringsuitwisselingen tussen de coaches en de experts op het gebied van onder meer fysiotherapie en voeding.