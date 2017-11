Vitesse tegen supporters in Rome: gedraag je alsjeblieft

ARNHEM - Vitesse waarschuwt de ruim 1.500 Arnhemse supporters die donderdag bij de Europa League-wedstrijd in Rome tegen Lazio Roma zijn.

'In verband met het recente verleden met Nederlandse voetbalsupporters in Italië, en in het bijzonder Rome, zal onze komst onder een vergrootglas liggen. Het afsteken van vuurwerk is streng verboden. De verwachting is dat de Italiaanse politie een zerotolerancebeleid zal voeren en streng zal optreden', meldt de club in een mail aan de mensen die een kaart hebben.

Supporters Feyenoord hard aangepakt

Ruim twee jaar geleden paste Italië snelrecht toe na de arrestatie van totaal 33 Feyenoordaanhangers die zich in Rome hadden misdragen. Ze werden hard aangepakt; drie van hen kregen een celstraf van 16 maanden en 6 anderen 8 maanden. Andere voetbalfans kwamen er vanaf met een geldboete.

De Rotterdamse club nam het destijds op tegen de aartsrivaal van Lazio, stadsgenoot AS Roma. De supporters werden opgepakt na openbare dronkenschap en het gooien van flessen naar de politie. Ook zouden ze tegen monumenten op een Romeins plein hebben geplast.

De Arnhemse clubleiding is als de dood dat Vitessenaren keihard worden aangepakt als ze zich niet gedragen. 'Laten wij er als Vitesse-supporters met zijn allen voor zorgen dat de Nederlandse voetbalsupporters weer positief op de kaart komen te staan in Rome', staat in de mail aan de Romegangers.