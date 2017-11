Deel dit artikel:











Man opgepakt na bedreiging met mes Foto: Jelle van Heerikhuize

HARDERWIJK - Een man van 29 uit Harderwijk is in de nacht van zondag op maandag aangehouden nadat hij in zijn woonplaats had gedreigd met een mes.

Toen de politie na de melding arriveerde op de Goeman Borgesiuslaan bleek de verdachte een stiletto te hebben weggegooid. Op aanwijzen van getuigen kon het mes worden veiliggesteld. De Harderwijker was onder invloed van cocaïne en amfetamine. Hij is aangehouden en vervolgens in Apeldoorn in de cel gezet. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl