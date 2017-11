Meisje gedwongen tot prostitutie; flinke celstraffen geëist

De zaak kwam aan het rollen nadat het meisje als vermist was opgegeven. Ze verdween op 9 december 2014. Haar moeder had de dag ervoor een onbekende mobiele telefoon in de tas van haar dochter gevonden.

Het meisje zei dat het een mobieltje van een klasgenootje was. De moeder vertrouwde het niet en nam de telefoon, de bankpas en de ID-kaart van haar dochter af. Een dag later was het meisje verdwenen.

De politie had al snel in de gaten dat er met het telefoonnummer op sekssites werd geadverteerd. De recherche maakte een afspraak en enkele dagen later werd het meisje aangetroffen in hotel Van der Valk in Duiven. Ze had in twee woningen seksuele handelingen verricht.

'Vertel nooit je eigen naam'

De vrouw van 30 die maandag voor de rechter verscheen, leek de touwtjes in handen te hebben. Jonge mannen paaiden de meisjes, waarna de vrouw ze de weg wees in de prostitutie. Ze gaf tips (nooit je echte naam gebruiken, niet vertellen dat je 17 bent) en maakte foto's voor seksadvertenties.

Bekijk hier de reportage die Omroep Gelderland maakte over de seksadvertenties en de rechtszaak:

De vrouw is al eerder veroordeeld in een zedenzaak met een minderjarige. Ze kreeg onder meer een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Enkele verdachten zouden ook in drugs hebben gehandeld. Zo zou een van de hoofdverdachten, een Arnhemmer van 22, cocaïne en heroïne hebben verkocht.

Komende donderdag verschijnen nog twee verdachten voor de rechtbank. Waarschijnlijk is de uitspraak op dinsdag 5 december, meldt De Gelderlander.

