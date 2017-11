'Zorg voor de vrouwen als tippelzone in Arnhem dichtgaat'

ARNHEM - Bureau Beke in Arnhem pleit voor zorg voor de negen legale prostituees in de Gelderse hoofdstad indien de tippelzone dichtgaat. Ze dreigen in de illegaliteit te verdwijnen als ze niet goed worden begeleid. Dat zegt Beke na onderzoek naar zichtbare en onzichtbare prostitutie in opdracht van de gemeente Arnhem. Het bureau analyseerde verder de omvang van de internetprostitutie in de stad.

Het bureau bestudeerde uitvoerig advertentiesites op het internet, sprak met (voormalige) sekswerkers en uitbaters, interviewde wijkagenten, analyseerde het seksbeleid van de gemeente Arnhem en liep mee met het Prostitutiecontroleteam (PCT) van de politie in Oost-Nederland.

Dit voorjaar concludeerde het PCT Oost-Nederland dat de illegale prostitutie in Overijssel en Gelderland toeneemt. 'Het aantal seksinrichtingen met een vergunning is de afgelopen jaren gedaald van 85 naar 68. En als je dan weet dat we hier 1200 advertenties per dag hebben, dan kun je op je vingers natellen dat het aantal rotte appels dan toeneemt', zei een PCT-woordvoerder in februari.

Steeds minder prostituees op straat

Het aantal prostituees met een vergunning die in Arnhem op straat werken, daalt. Het waren er 45 in 2003, dit zijn jaar zijn het er nog 9. Bureau Beke komt tot de slotsom dat deze kleine groep grote problemen heeft. Ze zijn verslaafd, dakloos, hebben psychische en/of financiële problemen en, in sommige gevallen, komen ze vaak in aanraking met de politie. Een aantal straatsekswerkers komt van buiten Arnhem.

Beke probeerde verder een beeld te krijgen van prostitutie door thuiswerkers, de zogeheten illegale prostitutie. Het Arnhemse bureau bestudeerde daarvoor advertenties op het internet. De eerste 8 maanden van dit jaar vond Beke ongeveer 240 advertenties. Heel veel van de sekswerkers die zich digitaal aanbieden komen volgens Beke uit Oost-Europa of Zuid-Amerika.

Het bureau stelt in het onderzoeksrapport lastig te kunnen aangeven of zij wel of geen vergunning hebben. Beke zegt, op basis van die advertenties, niets te kunnen zeggen over de omstandigheden van deze prostituees. Een belangrijk deel van de adverteerders heeft (ook) klanten buiten hun woning. Bureau Beke heeft niet duidelijk in kaart waar dat gebeurt. Wel meldt Beke op basis van gesprekken dat een klein aantal vrouwen tippelt buiten de tippelzone aan de Oude Veerweg, nabij de N325 en Westervoortsedijk.

Vijf vergunningen voor bedrijven

In Arnhem hebben vijf bedrijven een seksvergunning, dat mogen er maximaal acht zijn. De seksondernemingen variëren van een privéhuis tot een SM-studio. Er is één escortbureau in Arnhem gevestigd. Voor zover daar zicht op is, zijn de sekswerkers in deze seksinrichtingen vaak van Nederlandse afkomst. In sommige gevallen zijn ze al geruime tijd aan het werk in de seksinrichting. De GGD controleert ze regelmatig. De bedrijven met vergunning houden zich volgens het PCT aan de regels.

Uit gemeentelijke rapporten blijkt dat een enkele massagesalon seksuele diensten aanbiedt. De burgemeester sloot massagesalon Beijing in de Steenstraat per 1 september voor de duur van 3 maanden, omdat na verschillende controles sprake bleek van seks. Beijing had daar geen vergunning voor; ze kan op 1 december een verzoek indienen weer open te mogen.

Nauwelijks prostitutie door jongens

In de interviews door Beke komt voorts naar voren dat in Arnhem sprake is van seksuele dienstverlening op parkeerplaatsen en in hotels. Aanwijzingen voor jongensprostitutie zijn er niet of nauwelijks.

De tippelzone in Arnhem aan de Oude Veerweg bestaat sinds de zomer van 1996. Aanvankelijk wilde de gemeente de zone sluiten per 1 januari volgend jaar, maar dat gaat voorlopig niet door. Het uitstel leidde vlak voor de zomer tot het vertrek van de ChristenUnie uit het college in Arnhem.

In 2012 besloot de gemeente Arnhem geen nieuwe pasjes meer te verstrekken voor deze zone. Arnhem werkt op die manier aan een ‘uitsterfconstructie’.

Legale prostituees: We blijven dit doen

Bureau Beke sprak met 8 van de 9 sekswerkers die momenteel nog op de tippelzone actief zijn. Ze zeggen allen het werk te blijven doen, illegaal, ook als de tippelzone zou sluiten. De Oude Veerweg is voor hen een veilige en prettige plaats om te werken vanwege de verlichting en het toezicht; onder de sekswerkers op de tippelzone heerst een sterke verbondenheid. Verdwijnen ze in de illegaliteit, dan worden deze sekswerkers volgens Beke mogelijk moeilijker bereikbaar worden voor hulpverlening en zorg.

Beke stelt dat als de tippelzone daadwerkelijk dichtgaat de gemeente vooraf moet zorgen voor zorg, veiligheid en opvang van de sekswerkers. Voor deze prostituees geldt dat er een individueel plan van aanpak moet komen met onder meer een dagbestedingsprogramma, een beschermde woonomgeving (eventueel buiten Arnhem), psychiatrische en administratieve hulp, verslavingszorg en een uitkering voor verslaafde vrouwen.

Sinds 2010 kent Arnhem een programma om sekswerkers uit de branche te krijgen en ze aan ander werk te helpen; dit gebeurt met het programma Next Step. In totaal zijn er twaalf sekswerkers die op de zorgzone in Arnhem hebben gewerkt en (soms gedeeltelijk) meededen. Volgens cijfers van IrisZorg hebben vier van hen ander werk.

Zie ook: