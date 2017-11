Deel dit artikel:











Veelplegers betrapt met inbrekersgereedschap Foto: Jelle van Heerikhuize

PUTTEN - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag drie veelplegers bekeurd in Putten. De mannen hadden inbrekersgereedschap verstopt in hun huurauto.

Tijdens de controle stuitte de politie onder meer op dunne handschoenen, zaklampen, prepaidtelefoons en een aantal schroevendraaiers die waren verstopt in een sok. Dubbele kleding Twee van de mannen droegen dubbele kleding. 'Dat zie je vaak: meerdere lagen over elkaar heen. Prettig als je moet vluchten en je in de buitenlucht lange tijd moet verstoppen. Ook praktisch om een volledig ander signalement aan te nemen, nadat er is ingebroken', legt wijkagent Jelle van Heerikhuize uit op Twitter. Volgens hem zijn de drie samen goed voor vele jaren gevangenisstraf, tientallen valse identiteiten en opgeteld zo’n 400 antecedenten. 'Veelplegers pur sang', benadrukt de wijkagent. Nadat ze een proces-verbaal hadden gekregen, moesten ze te voet verder omdat de bestuurder al 20 jaar zonder rijbewijs bleek te rijden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl