Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in Gorssel Foto: Eastview Media

GORSSEL - In wooncomplex De Beuk in Gorssel is zondagavond een stoffelijk overschot gevonden, dat bevestigt de politie.

Het lichaam werd rond 20.30 uur gevonden in een woning aan de Ds. Schakelweg. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl