Dronken automobilist twee keer op dezelfde dag betrapt

EIBERGEN - De politie heeft zondag een automobilist aangehouden die bij Eibergen over de Twente-route slingerde. De man bleek bijna vijf keer het toegestane maximum. Op het bureau bleek ook dat het rijbewijs van de man ongeldig was verklaard door het CBR.

Niet naar huis

De agenten waarschuwden de man dat hij niet meer achter het stuur mocht kruipen tot hij weer nuchter was en in het bezit van een geldig rijbewijs. De man verliet het politiebureau, maar ging niet naar huis om zijn roes uit te slapen.

Twee keer op 1 dag

Hij werd even later opnieuw aangehouden in zijn auto. De politie heeft hem opnieuw aangehouden en proces verbaal opgemaakt. Alleen werd deze keer op het bureau ook contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. De man moet zich in februari 2018 verantwoorden voor de rechtbank in Zutphen.