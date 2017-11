Bekijk hier de samenvatting van de Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN - Ongeveer 25.000 mensen deden zondag mee aan de Zevenheuvelenloop. Bekijk hier de samenvatting van het evenement.

In de samenvatting is natuurlijk aandacht voor de Oegandees Joshua Cheptegei die er bij de Zevenheuvelenloop niet in is geslaagd het wereldrecord te verbreken. Hij kwam drie seconden tekort, 41.16 om 41.13.

Behalve de profs waren er ook heel veel amateurs die hun beste beentje voor hebben gezet. Ook wordt stilgestaan bij de Mini Zevenheuvelenloop voor basisscholieren en de Zevenheuvelennacht.