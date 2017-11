Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor 'vreemde lucht' uit nagelstudio Foto: GinoPress

NIJMEGEN - De brandweer is zondag uitgerukt voor een melding van een gaslucht in een flat aan de Horstacker in Nijmegen.

Bewoners van de flat roken een vreemde lucht, waarna ze de brandweer inschakelden. Een aantal bewoners die net thuis kwamen werd gevraagd om even te wachten om het pand te betreden voor de metingen waren afgerond. De brandweer trof in het pand een nagelstudio aan waar de vreemde lucht vandaan kwam. Het bleek om nagellakremover (aceton) te gaan. De bewoners konden na het onderzoek weer naar huis. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl