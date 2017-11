Deru en Roeleveld Nederlands Kampioen heggenvlechten

De vlechters werken in teams van twee personen. Elk team vlecht acht meter doornstruiken. Het heggenvlechten is een eeuwenoude traditie en de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek wil met het kampioenschap deze traditie levend houden.

De deelnemers moeten binnen vijf uur een flink stuk heg vlechten of 'leggen' zoals het ook wel genoemd wordt. Het vlechten van een meidoorn is overigens niet letterlijk vlechten. De stam wordt voor 80% ingehakt zodat je hem kunt buigen en vervolgens neer kunt leggen. Daarna wordt de heg verstevigd en afgebonden.

Terug van weggeweest

Het is een oud ambacht dat nieuw leven is ingeblazen. 'Het stamt uit de tijd van Julius Caesar', zei Wilfried Berendsen die in de organisatie zit van het NK eerder tegen Omroep Gelderland. 'Het werd onder meer gedaan om het vee van de akkers te houden, maar door de komst van het prikkeldraad was het vlechten niet meer nodig. Bovendien was prikkeldraad een stuk minder arbeidsintensief.'

Maar inmiddels is heggenvlechten volgens Berendsen weer populair: 'Er worden veel cursussen gegeven en het animo is groot.'

