Houwen: 'Kippenvel bij debuut, maar zure goals tegen'

GRONINGEN - Voor Jeroen Houwen was het zondagmiddag een dubbele middag. De keeper mocht zijn debuut maken in het eerste van Vitesse, door een blessure van Pasveer. Maar hij kreeg er wel meteen vier om zijn oren én Vitesse verloor(4-2).

'Het is een beetje dubbel ja. Ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt, maar helaas hebben we verloren.' De keeper hoorde gisteren pas dat hij zou spelen. 'Ik hoorde toen al dat ik er rekening mee moest houden en ik dacht: 'dit is mijn kans, hier doe ik het voor en hier heb ik jaren voor getraind. Eindelijk mijn debuut maken.'

Want Houwen zat jarenlang als tweede keeper op de bank. 'Elke keer denk je dan dat het moment daar kan zijn. Maar nu mag je vanaf het begin starten, dat is alleen nog maar mooier, maar helaas verliezen we.'





Kippenvel

Voor Houwen was het wel even wennen, spelen in de Euroborg is toch wat anders dan spelen met de beloften. 'Er is hier meer sfeer, natuurlijk was het nog mooier geweest als je in je eigen stadion je debuut maakt, maar ik had kippenvel toen ik het veld op liep.'

Toch was het mooie van zijn debuut snel afgelopen toen Dabo de bal in zijn goal schoot. Toen was de keeper voor het eerst gepasseerd. 'Ik zag die bal aankomen en dacht die komt nog wel naar beneden, maar die bal bleef omhoog gaan. Als ik hem in mijn handen pak, of over tik is het hands. Ik had hem misschien weg moeten koppen, maar dat was al te laat.'

'Heel zuur'

Daarna kreeg Houwen nog drie goals tegen. 'Het was heel zuur, want ook de tweede van Idrissi gaat via Faye de goal in. In mijn ogen kan ik er niet zoveel aan doen. Misschien had ik de derde wel kunnen pakken.'

Maar met een beetje geluk heeft Houwen donderdag wat meer fortuin. Als Pasveer dan nog geblesseerd is, kan Houwen Europees keepen in Rome tegen Lazio Roma. 'Even afwachten, maar als ik er moet staan, dan sta ik er. Ik ben er klaar voor', besloot de keeper resoluut.