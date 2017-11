Elvis leeft en hij was in Wageningen

Leef, leef, scandeerde het publiek zondagmiddag toen één van de Elvis imitators het podium betrad. Adoratie hier al om dus voor de King, maar kunnen imitators het dode idool vervangen? 'Nou ja, er is er eigenlijk geen één zoals de King,' zegt Petrie Kuizenga van de organisatie. 'Dat weten we allemaal. Hij is helaas overleden, maar op deze manier kun je toch een beetje proeven hoe het moet zijn geweest. Toen hij daar stond.'

De tekst gaat verder onder de reportage

Handen in verering omhoog

De zaal is gevuld met honderden fans. Uit Engeland, Ierland, Frankrijk, Duitsland, maar ook uit Gelderland natuurlijk. Wat opvalt is dat het publiek voornamelijk uit, met alle respect, wat oudere vrouwen bestaat. In volle verering heffen sommigen hun hand ten hemel, als de Elvis-imitator op het podium een gospelsong inzet. Hoewel ze beter weten staat voor de fans de King daar echt op het podium.

'Geweldig, zegt een fan die kennelijk het Elvis look a-like circuit wel vaker bezoekt. 'Ik heb altijd een paar dagen nodig om weer terug op aarde te komen.' Haar vriendin, die ze op één van haar Elvis tours leerde kennen, valt haar enthousiast bij: 'Voor Elvis was er niks en na Elvis is er ook niet veel meer.'

'Z'n moves, fantastisch'

Petrie Kuizenga vertelt dat de imitators in Wageningen echte kampioenen zijn. 'Ze zijn daadwerkelijk naar Memphis geweest om daar een competitie te doen en hebben daar ook werkelijk gewonnen. De mensen van Graceland hebben ze gekeurd om te kijken of ze hem kunnen representeren. Z'n nummers, z'n muziek, z'n moves. Het is fantastisch om te zien.'

De Elvis imitators zijn inderdaad zo levensecht dat veel fans na afloop van de show met één van hen op de foto willen. En zo blijft de King voor eeuwig levend voor z'n diehard fans. Een vrouw van een jaar of zestig verzucht: 'Het is net of Elvis een vervanger is van God.'