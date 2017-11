7000 euro voor YOUganda bij actie Ulenhof

DOETINCHEM - De actie van leerlingen van het Ulenhof College voor Uganda heeft 7000 euro opgebracht. De Doetinchemse leerlingen kwamen in actie voor YOUganda. Deze stichting zorgt voor lesmateriaal in de taal die de leerlingen spreken in plaats van het Engels om zo schooluitval te verminderen.

'Afgelopen zomer heb ik zelf voor Edukans in Kenia en Uganda gewerkt' , vertelt oud-medewerker van de school Jan van Poederooijen over de actie. 'En toen kwam ik dit project tegen.' Een oud-collega van Van Poederooijen die enkele jaren geleden naar Uganda verhuisd is blijkt de drijvende kracht erachter te zijn. 'Hij zag hoe het basisonderwijs er daar aan toe was en dacht ‘nou, dat moet veel beter kunnen.’ Dus hij is daar begonnen met materiaal ontwikkelen en om docenten van basisscholen op te leiden, zodat ze beter onderwijs kunnen geven.'

Afrikaanse markt

Terug in Nederland had Van Poederooijen, die per 1 november met pensioen is, het met collega’s over wat hij gezien en gehoord had en besloten ze om in actie te komen. 'De leerlingen in klas één hebben een challenge gedaan, de leerlingen van klas twee hebben een Afrikaanse markt georganiseerd en de leerlingen van klas drie en hoger zijn de hele nacht in de school geweest. Zij hebben zich van te voren laten sponsoren en voor dat geld konden ze allerlei leuke dingen doen.' De leerlingen hielden zichzelf bezig met lessen, workshops, gamen en een pubquiz. De nacht is goed verlopen. 'Het was super, er hing een hele goede sfeer. Het was ontzettend gezellig.'