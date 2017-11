Fraser: 'We hebben van onszelf verloren'

'We hebben deze wedstrijd echt van onszelf verloren. Ik heb een Vitesse gezien dat controle had, maar ook een Vitesse waarbij alles uit elkaar valt. De 1-1 was vandaag ongelukkig, maar dan is er nog niks aan de hand. En bij 2-2 kan je hem ook nog winnen, maar daarvoor hadden we de wedstrijd al moeten beslissen. Groningen heeft tot aan de 65e minuut één kans gehad en aan het einde moet je blij zijn dat ze er niet meer bij prikken.

'Kop houden'

Hoe het kan dat Vitesse zo uit elkaar valt? 'Dat ga ik niet zeggen, dat zeg ik wel tegen mijn spelers.' Daar heeft Fraser na afloop nog niet mee gesproken. 'Nee, ik heb geen woorden gebruikt. Soms is het verstandig om je kop te houden.'

Vond Fraser de goal van Dabo een kantelpunt? 'Nee, hij was ongelukkig. Normaal red je die afstand met je mindere been niet eens. Het was wel heel vervelend voor ons, je helpt je tegenstander in een zadel. Maar als je dan daarna een penalty krijgt en nog niet voelt dat je die wedstrijd moet winnen, dan wordt het lastig. Ik vind dat je hier de drie punten over de streep moet trekken.'