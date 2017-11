Schuldenaren gaan Doetinchem adviseren over schulden

DOETINCHEM - Mensen met schulden gaan de gemeente Doetinchem advies geven hoe ze mensen met schulden het beste kunnen helpen. Daarvoor zijn in Doetinchem vijf zogeheten Adviesvangers opgeleid.

De vijf doen mee aan een pilotproject in Doetinchem om tips en ideeën te verzamelen om sociaal werk te verbeteren. Zij krijgen maandagmiddag een certificaat. De zogeheten Adviesvangers praten met verschillende groepen mensen met schulden. Omdat deze Adviesvangers zelf óók met schulden te maken hebben gehad, is het voor hen makkelijker om met de doelgroep te praten. In totaal zijn er ongeveer 150 ideeën en tips opgehaald, waarvan er 25 door de deelnemers als top-ideeën zijn geselecteerd.

Voorlichting op scholen

Tijdens de uitreiking van de certificaten worden die 25 beste ideeën besproken. Eén van de tips is bijvoorbeeld om voorlichting in het basisonderwijs te geven. Maak kinderen al jong weerbaar tegen misleidende reclames en laat ze leren over geld en schulden. De komende tijd werken Buurtplein, de organisatie voor sociale wijkteams, en gemeente Doetinchem de ideeën verder uit. Doetinchem is de eerste regio in Nederland die met deze zogeheten Adviesvangersmethode werkt. In heel Nederland volgen nog negen andere regio's.