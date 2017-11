Deel dit artikel:











TEC verslaat FC Lienden in Gelderse derby Foto: Pixabay

TIEL - TEC heeft zondag in Tiel de Gelderse derby van FC Lienden gewonnen. Het duel in de Tweede Divisie eindigde in 3-1.

Halverwege de eerste helft opende Wimilio Vink de score. TEC bleef de betere kansen houden, maar dat resulteerde pas in de 73e minuut in de 2-0. Robby Holder was de doelpuntenmaker. Vijf minuten voor tijd maakte Danny van den Meiracker uit een penalty de aansluitingstreffer, maar in blessuretijd maakte Serhat Koç aan alle twijfels een eind: 3-1. Supporters van FC Lienden moedigden zo hun spelers aan: Zaterdagavond verloor De Treffers met 1-3 van Rijnsburgse Boys. Pim Balkestein maakte de Groesbeekse treffer. Achilles'29 won met 3-2 bij Koninklijke HFC door goals van Niek Versteegen, Niels Wouters en Guyon Philips. FC Lienden blijft ondanks de nederlaag derde. Achilles'29 staat nu tiende. TEC klimt naar de dertiende plek en De Treffers staan zestiende. Reactie van trainer Hans Kraay van FC Lienden: