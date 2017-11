De Staat sluit Europese tour af in Nijmegen

Ze tourden door Europa als voorprogramma van Muse. Op zondag gaven ze het laatste optreden in de kunst- en culturele broedplaats De Vasim.

Bijzonder aan het optreden is dat de band in het midden van een tent stond, omringd door publiek. Frontman Torre Florim: 'Dit zorgt voor een totaal andere ervaring voor zowel het publiek als de band. Er is geen muur meer achter de band. Overal staat publiek. Dus we kunnen ons niet verstoppen. Alles wat we doen is zichtbaar. Waardoor iedereen nieuwe dingen kan ontdekken.'

Na de tour duikt de Nijmeegse band de studio in om aan een nieuw album te werken.

De Rotterdamse band De Likt warmde het publiek op, waarbij Jordy Dijkshoor in een rode laklederen onderbroek crowdsurfde.