Toch toekomst voor Keppelrun

ULFT - De Keppelrun krijgt in 2018 toch een vervolg. De Hessenrijders gaven eerder dit jaar aan te willen stoppen met de organisatie, maar nu is er een nieuwe groep mensen opgestaan die de kar wil trekken.

Op de site stelt de nieuwe organisatie zich voor als 'een club enthousiaste mensen die hardlopen én Keppel een warm hart toedragen.' Zij konden het niet over hun hart verkrijgen om de Keppelrun te laten verdwijnen en hebben daarom de krachten gebundeld.



Het stoppen van een aantal vrijwilligers en het steeds moeilijker worden om sponsoren te vinden, waren reden om de stekker eruit te trekken na de editie van 2017. 'Dan is het een optelsom en na rijp beraad hebben we besloten dat de tiende editie de laatste wordt', zei voorzitter Irma van Hof daar eerder over. De nieuwe organisatie heeft ook al een datum voor de Keppelrun 2018: 10 juni.