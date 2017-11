Vitesse verprutst het volledig in Groningen

EINDSTAND GRONINGEN - VITESSE: 4-2

90': Afgelopen!

90': Er komen nog drie minuten bij.

87': Ook Matavz krijgt nog een gele kaart, omdat hij een geblesseerde Groningen-speler overeind probeert te trekken.

84': Rode kaart voor Ludovit Reis, hij kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Rashica.

84': Mason Mount en Cataignos zijn ingevallen. Fraser probeert de boel te redden.

82': Dabo speelde de laatste weken aardig, maar na zijn eigen goal is hij het helemaal kwijt. Hij levert alle ballen in.

81': GOAL! 4-2, wat gebeurt hier. Vitesse wordt nu zoekgespeeld in Groningen. Tom van Weert maakt hem.

78': GOAL! 3-2 voor FC Groningen. Mimoun Mahi volleert de bal hard tegen de touwen. Vitesse verprutst het helemaal in Groningen.

75': Het regent nu even gele kaarten. Zowel voor Vitesse als FC Groningen.

73': Vitesse moet nog even aanzetten wil het hier winnen in Groningen, want de thuisploeg wordt langzamerhand wat sterker.

65': GOAL! Het gaat hard nu. Idrissi schiet een afvallende bal tegen de touwen, zo staat het weer 2-2.

62': GOAL! Matavz doet het tegen zijn oude ploeg en schiet de 1-2 binnen vanaf elf meter.

61': Penalty voor Vitesse. Matavz wordt omver geduwd en krijgt een strafschop.

60': GOAL! Het is weer gelijk. Dabo brengt Groningen op verschrikkelijke wijze weer op gelijke hoogte. Hij schiet de bal vanaf de zijlijn hoog over zijn eigen doelman Houwen: 1-1.

55': Een van de spelers die bijna voor Vitesse had gespeeld dit jaar is Lars Veldwijk. Hij speelt nu voor FC Groningen, nou ja. Hij zit nog op de bank.

52': Vitesse ontsnapt. Een van de weinige voetballers bij Groningen die wel niveau haalt, Doan, schiet op de paal.

47': Eerste kansje is weer voor Vitesse. Een voorzet van Dabo kan niet worden binnengekopt door Bryan Linssen.

46': We zijn weer begonnen!

45': Rust!

43': Guram Kashia gaat met gestrekte benen het duel aan, maar raakt daarbij geblesseerd. Hij staat overigens wel weer op.

41': Chelsea is trouwens de hofleverancier van de rechtsbacks vandaag. Oud-NEC'er Todd Kane staat bij Groningen op rechtsback en bij Vitesse is dat uiteraard Dabo.

40': Vitesse-spits Tim Matavz speelde jaren voor Groningen in deze Euroborg. Maar zijn terugkeer vandaag is vooralsnog erg onopvallend.

37': Foor krijgt geel voor een overtreding op Doan.

33': GOAL! Uit het niets is daar de 0-1. Een voorzet van Rashica wordt geraakt door Bruns, maar het is Groningen-verdediger Larsen die uiteindelijk de bal in het doel werkt.

31': Jeroen Houwen zet zijn muur neer, die werkt goed. De doelman heeft vooralsnog een makkelijk debuut.

28': Trainer Henk Fraser heeft het nog niet warm gekregen langs de zijlijn, dus hij maakt veel armbewegingen naar zijn ploeg.

24': De klok is haast spannender om te volgen dan de wedstrijd.

18': Eerste kansje van de wedstrijd is voor Vitesse. Een schot van Bruns wordt tot een corner verwerkt.

14': Dit is de man (Lassana Faye) die Alexander Büttner uit de basis heeft gespeeld, al had de Doetinchemmer daar zelf ook een groot aandeel in de laatste weken.

9': Het is vooralsnog niet om aan te gluren. Beide ploegen spelen de bal wat naar elkaar over.

1': We zijn begonnen!

14.31: Aanvoerder Kashia wenst debutant Jeroen Houwen nog wat extra succes.

14.30: De laatste succeswensen voor de aftrap.

14.28: Daar zijn de spelers!

14.24: 'Laat ons nu eens juichen', schalt door de speakers van het FC Groningen-stadion. Dat is wel iets waar de supporters al heel lang naar smachten.

14.20: Ze zeggen vaak wat over het publiek dat in Arnhem op een wedstrijd afkomt, maar in Groningen is het niet veel beter.

14.15: Het uitvak is vandaag goed gevuld. De Arnhemse supporters konden voor een prikkie (2,50) met de bus naar deze wedstrijd. Maar ook donderdag, als Vitesse in Rome speelt, zit het uitvak weer vol.

14.10: De spelers zijn druk met de warming-up. En dat is nodig, want het is koud in het Hoge Noorden.

14.05 Er zijn meer wijzigingen in de ploeg van Vitesse. Linksback Alexander Büttner is gepasseerd. Op zijn plek speelt Lassana Faye.

Opstelling: Houwen; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Serero, Foor, Bruns; Rshica, Matvz, Linssen.

14.00: Door de blessure van Pasveer is Jeroen Houwen dus de keeper (zie foto). Michael Tornes doorgeschoven naar positie van tweede doelman. Er was een tijd dat hij de eerste doelman wa bij een blessure van voormalig keeper Room, maar Tornes kon nooit overtuigen.