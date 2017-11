D66: Eerst luchtruimen herindelen, dan nieuwe vluchten

LELYSTAD - D66 heeft tijdens de ledenvergadering zaterdag de Tweede Kamer-fractie verzocht geen extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport toe te staan, tot het luchtruim is heringedeeld. Dat moet, als het aan D66 ligt, zo gebeuren dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Het vliegveld moet vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen, maar deze zomer bleek dat daarvoor tientallen vluchten per dag laag over het oosten van het land zullen vliegen. Daar is veel kritiek op, onder meer op de Veluwe.

Een lid diende het tijdens de vergadering in, waarna de motie werd overgenomen. D66 zit in het kabinet, Stientje van Veldhoven is de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur Waterstaat.