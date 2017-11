Deel dit artikel:











Auto vliegt van A28 in sloot, bestuurder gewond Foto: Weginspecteur Peter/ Twitter

ERMELO - Een man is zondag met zijn auto van de A28 bij Horst afgeschoten, heeft een boom geschampt en is in een sloot terechtgekomen. Dat meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De auto is zwaar beschadigd geraakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl