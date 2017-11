Deel dit artikel:











Kunstgrasveld en dug-out in brand gestoken, duizenden euro's schade Foto: Politie Zutphen

WARNSVELD - Bij voetbalvereniging Warnsveldse Boys is, in de nacht van vrijdag op zaterdag, brand gesticht op het kunstgrasveld. Ook een container en een deel van de dug-out gingen in vlammen op.

Volgens de politie loopt de schade bij de voetbalvelden in Warnsveld waarschijnlijk in de duizenden euro's. De politie hoopt meer te weten te komen over de brandstichting en roept getuigen op zich te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl