Drugsdealer verstopt cocaïne in sok in onderbroek Foto: Omroep Gelderland

ERMELO - Een 27-jarige man uit Harderwijk is in de nacht van zaterdag op zondag in Ermelo aangehouden. Hij bleek pakketjes cocaïne verpakt in een sok in zijn onderbroek te hebben.

Agenten zagen de man op de Oude Nijkerkerweg in Ermelo. Hij was al eerder in maart 2016 en augustus 2017 aangehouden voor de handel in drugs. Ook nu liep hij dus tegen de lamp. Zijn chauffeur werd opgepakt voor medeplichtigheid. De gemeente Ermelo gaat bij de Harderwijker een dwangsom van duizenden euro's innen omdat hij weer in de fout is gegaan. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl