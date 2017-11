Deel dit artikel:











Viertal gaat vier mannen te lijf in Groenlo

GROENLO - In Groenlo zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier jongemannen aangehouden nadat ze vier andere mannen te lijf gingen. Een slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De vier, tussen de 16 en 21 jaar oud, werden later in de nacht aangehouden, ze komen allemaal uit Winterswijk. De twee groepjes kregen ruzie in een horecazaak aan de Kerkstraat in Groenlo. Vervolgens zou de ene groep de andere buiten hebben opgewacht. Daar zouden vier jongens van 16 tot 19 jaar oud uit de gemeente Oost Gelre zijn mishandeld. Een van hen raakte zo gewond aan zijn been dat hij naar het ziekenhuis moest. De politie is op zoek naar getuigen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl