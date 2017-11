Deel dit artikel:











Man in onderbroek gevonden in parkeergarage Foto: Eric Hortensius/ Twitter

ARNHEM - De politie heeft zondagochtend een man in een onderbroek uit een parkeergarage in Arnhem gevist. Het bleek om 28-jarige man uit Estland te gaan die zaterdagavond naar het feest Qlimax was gegaan.

Zondagochtend was hij zijn vrienden kwijt, de politie is bezig om de man weer met zijn vrienden te herenigen. Waar de kleding van de man is, is op dit moment onbekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl