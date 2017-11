Deel dit artikel:











Woning onbewoonbaar na zolderbrand Foto: Roland Heitink

ELST - Een woning aan de Willem Zwijgerstraat in Elst is voorlopig onbewoonbaar nadat er in de nacht van zaterdag op zondag brand heeft gewoed.

Door de brand, op de zolder, is het huis zwaar beschadigd. Er was niemand thuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl