Auto gaat in vlammen op in Culemborg Foto: Bart Meesters

CULEMBORG - Op de Mariahof in Culemborg is zaterdagavond een auto in vlammen opgegaan. Ook een kleine vrachtwagen raakte beschadigd.

De brand werd even na 23.30 uur opgemerkt. Brandstichting wordt niet uitgesloten omdat de brand in de cabine of aan de achterzijde van de personenwagen is begonnen. Er zijn vaker autobranden op de Mariahof. Een maand geleden liep een politiebusje schade op. De politie ging toen uit van brandstichting. De technische recherche zal de oorzaak van de brand van zaterdagavond onderzoeken. Zie ook: Politiebus in brand; brandstichting vermoed Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl