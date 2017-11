Vakbond CNV sleept modeketen Tuunte voor de rechter

Dat gevoel leeft ook bij Janine Wehning. Zij bracht een groot deel van haar leven door met het verkopen van kleding. Ze kwam op haar 18de binnen bij Tuunte. 'Ik zat op school en moest een stageplek zoeken in de modebranche. Ik kwam bij Tuunte uit'. En daar ging ze ook nooit weer weg. Tot ze nu, 22 jaar later, op straat komt te staan.

De Achterhoekse modeketen vroeg in de zomer faillissement aan. 'We zagen wel dat het niet goed ging', legt Janine uit. 'Het bedrijf veranderde de afgelopen jaren. We moesten anders met klanten omgaan, de collectie veranderde en je zag dat de klanten dat niet wilden'. Volgens Janine willen Tuunte-klanten geen gedoe. 'Doe gewoon, we zijn Tuunte'.

Te veel dienstjaren

Na het faillissement werd al snel duidelijk dat het bedrijf een doorstart kon maken. 'We mochten allemaal opnieuw solliciteren. En ik had echt de hoop dat ik weer werd aangenomen. Ik heb 22 jaar ervaring, dat wil een werkgever toch?' Janine werd niet opnieuw aangenomen. De reden: 'Ik kreeg een onpersoonlijke brief dat ik niet werd aangenomen. Dus waarom? Ik denk de leeftijd'.

En dat denkt ook vakbond CNV. De bond heeft de afgelopen maanden met zo'n honderd ex-werknemers gesproken. CNV heeft het vermoeden dat Tuunte een doorstart kon maken door leeftijdsdiscriminatie. 'En dan gaat het niet om oude mensen die niet mee mochten', legt Roos Rahimi van de vakbond uit. 'Nee het gaat om mensen die heel veel dienstjaren hebben. Die zijn namelijk duur voor een werkgever'.

Janine bevestigt dat heel veel van haar oud-collega's niet meer aan het werk zijn voor het Achterhoekse bedrijf. 'In mijn vestiging staan nu twee jonge grietjes'. En dat is volgens de bond veel vaker het geval. 'Schrijnend is dat het oude personeel deze nieuwe werknemers ook nog moest inwerken', vertelt Rahimi.

CNV zoekt nog extra bewijs

De bond stapt nu naar de rechter. 'Wij denken dat Tuunte een probleem heeft met de hoge kosten van het personeel. Maar dan kun je reorganiseren en op een fatsoenlijke manier van je personeel afkomen. Nu gebruiken ze volgens ons het faillissement om de dure werknemers kwijt te raken'. Volgens Rahimi wordt de zaak binnen een maand behandeld. 'Maar we hebben echt nog wel bewijs nodig'. Rahimi roept alle ex-werknemers op zich te melden bij de bond. 'Mocht er iets zijn, ook al lijkt het onbelangrijk, kom naar ons toe want het kan van wezenlijk belang zijn'.

CNV heeft niet met de directie van Tuunte kunnen spreken. 'Ze willen niet met ons praten, daarom zijn we afhankelijk van de medewerkers die zich zo lang voor het Achterhoekse bedrijf hebben ingezet'.

Voor Janine zal het allemaal niet zoveel meer uitmaken. 'Het doet me nog wel wat, natuurlijk. Ik heb er 22 jaar gewerkt. Maar ik ga nu op zoek naar een andere baan. Ik moet ook verder hè. Maar soms denk ik wel: waar zijn jullie toch mee bezig?'

Bedrijf ontkent aantijgingen

De nieuwe eigenaar van Tuunte, Rene Rootinck, laat weten niet zo veel te kunnen met de komende rechtszaak. 'Wij zijn een nieuw bedrijf gestart. We hebben de naam Tuunte gekocht uit het faillissement'. Volgens hem is er een open vacature geweest. 'Daar hebben heel veel mensen op gereageerd. We hebben 120 mensen aangenomen, ongeveer een kwart daarvan werkte daarvoor ook al bij Tuunte'. Volgens Rootinck is er niet gekeken naar leeftijd. 'Wij hebben gewoon gekeken wie het beste bij ons bedrijf past'. Tuunte had 40 vestigingen en heeft 24 vestigingen open gehouden. 'We gaan met het nieuwe bedrijf een andere koers varen en willen ervoor zorgen dat de Achterhoek en Twente leefbaar blijven door onze winkels'. Rootinck geeft aan geen contact te hebben gehad met de vakbond.

Bij het bedrijf werkten voor het faillissement 260 mensen. 24 van hen werken nu opnieuw bij Tuunte.