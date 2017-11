Deel dit artikel:











Voor de kids: Gelderse kleurplaat voor de Sint! Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Gisteren is de Sint in het land aangekomen en dus is het tijd om de schoen te zetten! Met natuurlijk een wortel voor het paard. En voor Sinterklaas... De enige echte Gelderse Sinterklaaskleurplaat! Herken je de John Frostbrug en Kasteel Ammersoyen?

Heb je een jonge Picasso in huis? Trek de stiften en potloden uit de kast en leef je uit. Download de kleurplaat hier. Kleuren is hip Kleurplaten zijn allang niet meer alleen maar voor kinderen. Sterker nog: of je nu 20, 30 of 40 jaar oud bent: kleuren is hip! Ook boekhandels merken dat steeds meer volwassenen kleurboeken kopen. Ben je officieel dus geen kind meer, maar hou je wel van tekenen? Wij zijn ook heel benieuwd naar jouw creatie. Alle creaties op een rij Is de kleurplaat af? Deel het resultaat op onze Facebook-pagina. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl