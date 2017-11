'Voor een mooi stukje natuurgebied hoef je niet ver te reizen'

NIJMEGEN - Galloways, ijsvogels, oeverzwaluwen, dassen en vossen. Je hoeft als stadsmens helemaal niet ver te reizen om deze dieren te kunnen spotten. Vanaf hartje Nijmegen loop je zo natuurgebied de Stadswaard in.

De Stadswaard is al jaren dé plek om lekker vanuit de stad te wandelen naar het natuurgebied. De afgelopen jaren zijn er veel werkzaamheden geweest om de rivier en de natuur meer vrijheid te geven. De werkzaamheden voor het graven van een nieuwe nevengeul zijn afgerond. Vrijdag werd het gebied officieel geopend.

De wulp wijst naar de gulp

Boswachter Thijmen van Heerde geeft BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink een rondleiding door het gebied. 'De wulp wijst naar de gulp', vertelt Thijmen als er een groepje wulpen overvliegt. De steltenloper heeft een gekromde snavel die naar beneden wijst. Deze wulpen komen waarschijnlijk uit het noorden van Europa om hier de winter door te brengen.

Terwijl de zon boven zich aan de hemel laat zien, is het eerste ijsvogeltje al in rep en roer. De kans dat je in de Stadswaard het opvallende blauw/oranje vogeltje ziet vliegen, is best groot. Zolang het water niet bevriest, kan de ijsvogel zich prima redden in het waterrijke natuurgebied.

Voormalig boerenland

Als je over de Waalbrug naar Nijmegen rijdt, zie je de Stadswaard aan de linkerkant liggen. De Waal kan hier zijn volop zijn gang gaan. Sinds de aanleg van de nevengeul heeft de rivier hier nog meer ruimte gekregen. De Stadswaard wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Voordat het een natuurgebied werd, was het boerenland. De zwart- en rood-bonte koeien zijn uit het gebied vertrokken. Hun plek is ingenomen door zwart behaarde Galloway runderen.

De afgelopen dagen is het water in de Stadswaard razendsnel gestegen. 'Vergeleken met een aantal dagen geleden staat het water nu wel twee meter hoger', vertelt Thijmen van Heerde. Een vos die dicht bij het water zijn hol had, heeft daardoor snel een ander heenkomen moeten zoeken. 'Dat is voor deze dieren geen probleem', legt de boswachter uit.