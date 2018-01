SGP Nunspeet presenteert kandidatenlijst

NUNSPEET - De SGP in Nunspeet heeft deze week de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gepubliceerd.

De kandidatenlijst van de SGP-fractie kent weinig opzienbarende verschuivingen. Fractievoorzitter en lijsttrekker Chris Stoffer vindt dat een goede zaak: "We hebben de afgelopen vier jaar grote stappen kunnen nemen met 7 raadsleden en 2 wethouders. Er zijn veel plannen en dossiers afgerond of in een vergevorderd stadium. De huidige lijst zorgt dat de kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd behouden blijven. Daar ben ik heel blij mee.'

Blij met kandidaatstelling

Ondanks dat er niet naar veel nieuwe mensen hoefde te worden gezocht, was het nog best ingewikkeld om de lijst samen te stellen. Voorzitter Reinier de Bruin van de Gemeentelijke Afdeling van de SGP: 'Ik ben blij dat alle raadsleden en de beide wethouders zich opnieuw beschikbaar wilden stellen voor de lokale politiek.'

'Het was best een lastige puzzel om de huidige negen raadsleden en wethouders hoog op de lijst te rangschikken. We wilden recht doen aan de kennis die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan en aan de verschillende kernen en leeftijden. Daarnaast willen we in onze fractie graag een afspiegeling zien van de verschillende kerkelijke achtergronden. Ook dat is een belangrijk punt.'

Behoud van ervaring

De samenstelling van de kandidatenlijst laat een mix zien van genoemde criteria. Chris Stoffer is voor de tweede keer lijsttrekker. De huidige wethouders Jaap Groothuis en Leen van der Maas staan op plek 2 en 4. De overige plaatsen in de top 9 worden ingenomen door de huidige raadsleden: Gerrit Polinder op 3, Harm Jan Polinder op 5, Lambert van de Weerd op 6, Marcel van Klompenburg op 7, Arie van de Pol op 8 en Gerard Mulder op 9. Stoffer: „Gerard Mulder heeft zelf voor plek 9 gekozen, hij is onlangs gekozen als ouderling in zijn kerkelijke gemeente. Verder zijn we blij dat we de ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd op deze manier behouden blijft. We hopen dat de kiezers ons op 21 maart het mandaat geven om ons beleid te blijven voortzetten!”

