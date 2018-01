Ans Stunnenberg definitief lijsttrekker PvdA Heumen

ARNHEM - De leden van de PvdA hebben Ans Stunnenberg (60) gekozen tot lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in de gemeente Heumen. Ans Stunnenberg voert met Joep Witsiers (23) als runner-up de kandidatenlijst aan. In de top vijf van de lijst staan drie twintigers.

Stunnenberg is raadslid sinds 2011 en was de afgelopen periode vicefractievoorzitter. Nummer twee Joep Witsiers gaat de kar mee trekken nu de PvdA voor het eerst sinds 16 jaar weer zelfstandig de verkiezingen ingaat. Het duo Ans/Joep gaat voor vernieuwing en verjonging zorgen.

Lijstduwer

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst werden vastgesteld op de ledenvergadering van 14 november. In de afgelopen 16 was Henk van den Berg het gezicht van de samenwerking van de PvdA met GroenLinks. Henk heeft bij de komende verkiezingen bij de PvdA de rol van lijstduwer.

De PvdA hecht aan continuïteit en ervaring in het gemeentelijk bestuur en is blij dat ze dat heeft kunnen aanvullen met jonge talenten.

Samen vastgesteld

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in gesprek met de Heumenaren. Afgelopen voorjaar was de PvdA aanwezig bij diverse huiskamergesprekken. Daar werd duidelijk wat zij belangrijk vinden. Op die gesprekken en op de eigen uitgangspunten werd het programma gebaseerd.

Met het programma ‘SamenWerkt!’ wil de PvdA zich de komende jaren blijven inzetten voor een gemeente waar het prettig wonen is, in vitale kernen en wijken, waar mensen oog hebben voor elkaars behoeften en waar we duurzaam denken en vooral ook duurzaam doen.