School in Velp heeft eigen Sinterklaasjournaal

'Ieder jaar is er zoveel ophef', zegt Judith Smeltink van Daltonschool Daalhuizen. 'Bovendien is het lastig dat bij het Sinterklaasjournaal van de NTR altijd pas zo laat duidelijk is waar het verhaal naartoe gaat. Dat vonden we lastig om op in te spelen.'

Mysterieuze hoefijzers

Leerkracht Anne Heutink van Daltonschool Daalhuizen ging met collega's uit Spankeren en Dieren om de tafel en daar kwam het Sint Scholennieuws uit.

Bekijk hier de video die Omroep Gelderland over de school in Velp maakte:

Pietje Ongeluk vlogt in de uitzendingen en er is iets met mysterieuze hoefijzers die overal in de scholen gevonden worden. Na iedere uitzending mogen kinderen zelf voorspellen wat er nou aan de hand is. Groep-achters maken een filmpje in iedere groep met hun voorspelling en de volgende dag wordt er gekeken wie het best kan voorspellen.

Volgens Heutink kunnen ze met dit Sint Scholennieuws ook meer dan met het landelijke Sinterklaasjournaal. 'We koppelen er ook andere thema's aan. Bijvoorbeeld over geluk. En het is 'klasoverstijgend'. De ene klas maakt bijvoorbeeld een speurtocht voor de andere klas.'

