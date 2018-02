Deel dit artikel:











Gerard Worm lijsttrekker Kernachtig Druten Foto: RN7

DRUTEN - Op de achterbanvergadering van Kernachtig Druten is Gerard Worm gekozen tot nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij volgt Michel Lepoutre op, die in 2010 en 2014 lijsttrekker was voor de partij, die voorheen Dorpslijst Druten heette.

Gerard Worm werkt als zelfstandig ondernemer en is sinds 2006 politiek actief binnen Kernachtig Druten. Kernachtig Wijchen "Het in 2015 opstarten van een terugkerend regio-overleg met Kernachtig Wijchen en later ook de grote lokale partijen uit Beuningen, Druten, Heumen en West Maas & Waal, heeft zeker bijgedragen aan een andere kijk op de regio. De ambtelijke fusie met Wijchen op 1 januari zie ik als een hoogtepunt", zegt Worm.