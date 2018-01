Bali voelt zich ‘weggewerkt’ bij GroenLinks

ULFT - Oud-fractievoorzitter Sevda Bali van GroenLinks voelt zich weggewerkt door de fractie en het bestuur van GroenLinks. Donderdagochtend kondigde ze haar vertrek aan, waarna ze verder gaat als Fractie Bali.

Bali: “Ze hebben me gewoon weggewerkt. Maandagavond is mijn voorbereide stuk voor de begroting genegeerd. Er zaten volgens hen te veel fouten in, dat kon zo niet.”

'Wilden dat zij zou blijven'

Voor de Doetinchemse politica was het de druppel. Raadslid John Westerdiep van GroenLinks vindt de reactie van Bali spijtig. “Het is feitelijk niet zo gegaan. Dan is het niet zo fijn dat ze dit soort dingen roept.” Bestuursvoorzitter Marcella Heerenveen van GroenLinks geeft aan dat de partij liever zag dat Bali bleef. “Wij wilden dat mevrouw Bali deze raadsperiode namens GroenLinks raadslid en fractievoorzitter zou blijven.”

Gebrekkig Nederlands

Volgens Bali zou er binnen de partij vooral kritiek zijn op haar gebrekkige Nederlands. “Ik ben van Turkse afkomst en mijn Nederlands is niet zo goed”, erkent de eigenaresse van een Doetinchemse lunchroom. “Maar ik heb mijn best gedaan. Binnen de raad doe ik mijn werk goed, ik doe het zoals het hoort. Maar volgens hen heb ik niet de capaciteiten om door te gaan.”

GroenLinks wil niet ingaan op het functioneren van Sevda Bali en de kritiek op haar gebrekkig Nederlands. “GroenLinks heeft het functioneren van mevrouw Bali steeds met haar zelf besproken”, zegt Heerenveen. “Wat ons betreft is dit vertrouwelijke informatie.”

Niet ingaan op vertrek

Bali koos er donderdagmiddag tijdens de raadsvergadering voor niet in te gaan op haar beweegredenen om te stoppen. “Ik wilde vermijden dat er naar de buitenwereld op dezelfde wordt gecommuniceerd als eerder in de lokale politiek”, aldus Bali. “Ik heb daarop ook negatieve reacties ontvangen. Ze zeggen makkelijk dingen, zonder dat er wordt nagedacht.”

Op 24 oktober heeft de adviescommissie voor de kieslijst van GroenLinks kenbaar gemaakt dat de voorkeur niet is uitgegaan naar Sevda Bali. “Dit advies neemt niet weg dat iedereen die gesolliciteerd heeft het recht heeft om zich tijdens de algemene ledenvergadering kandidaat te stellen”, zegt Heerenveen.

Eemansfractie

De oud-fractievoorzitter van GroenLinks heeft besloten haar zetel te behouden en verder te gaan als Fractie Bali. Heerenveen geeft aan dat dit tegen de afspraken ingaat, die gemaakt zijn met Bali. “Tot nu toe was Bali samen met ons van mening dat indien kiezers kiezen voor een politieke partij de zetel behoort aan de partij en niet aan het raadslid”, zegt Heerenveen.

“Zij heeft dan ook een bewilligingsformulier ondertekent waarin zij belooft haar zetel terug te geven aan de partij.” Volgens Bali is de kritiek dat het zou gaan om ‘zetelroof’ onzin. “Dat vind ik onterecht. Ik stond als vijfde op de lijst en ben er als tweede uitgekomen”, zegt ze over de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. “Ik ben met voorkeursstemmen naar voren gekomen.”

Volgens Bali hebben kiezers voor háár gekozen en niet per se voor haar partij GroenLinks. Ze gaat zich met haar eenmansfractie voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. “Ik heb mensen om mij heen die mij hierin steunen.”



Foto: Simon Schutter Fotografie