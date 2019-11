Sinterklaas in oorlogstijd: zou de goede Sint wel komen? Met suikergoed en marsepein?

November 1940, Sinterklaas is in aantocht en daar hoort suikergoed bij. Maar hoe zal het dit jaar gaan, nu de voedselschaarste steeds groter wordt? Suiker en boter zijn op de bon. Heeft de Sint straks wel koek en snoep om uit te delen?

Om schaarse levensmiddelen eerlijk onder alle Nederlanders te verdelen, wordt al voor de oorlog het distributiesysteem in het leven geroepen. Voedsel -en later ook tabak, brandstof en textiel- is alleen nog maar met bonnen te koop. Suiker is in 1939 het eerste product dat 'op de bon' gaat. Na mei 1940 wordt de schaarste nog groter omdat de invoer over zee onmogelijk is geworden. Bovendien gaan veel Nederlandse goederen regelrecht naar Duitsland.

Suikergoed en marsepein

Die schaarste baart zorgen, vooral in aanloop naar het Sinterklaasfeest. Op 13 november 1940 staat op de voorpagina van de Harderwijker Courant:



Harderwijker Courant, woensdag 13 november 1940

Volgens de krant hoeven de lezers zich echter geen zorgen te maken. Want wat blijkt: de fabrieken die borstplaat maken, hebben hun product al klaar en staan op het punt om te verzenden. Banketbakkers die borstplaat en marsepein maken, krijgen een voorschot op hun normale portie suiker. Normaal gesproken ontvangen banketbakkers over het jaar verdeeld 13 gelijke porties. Maar zij hebben natuurlijk piekmomenten rond Sinterklaas, Kerstmis en Pasen en hebben dus niet in alle maanden evenveel suiker nodig. Men kan zich voorstellen dat de mensen in januari wel even genoeg hebben van al die zoetigheid die ze met de feestdagen hebben gekregen. Een mooi moment voor bakkers om hun voorschot suiker weer in te lopen.

Still uit de film van banketbakker Van Beek Zutphen - borstplaat, december 1940

En zo kon de Zutphense banketbakker Van Beek gelukkig ook in 1940 gewoon borstplaat en marsepein maken. Laat dat heerlijk avondje maar komen.