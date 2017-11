Culemborg in de stank door brand in andere plaats

CULEMBORG - Veel inwoners van Culemborg vragen het zich af; waar komt die brandlucht vandaan? In de stad stinkt het al uren.

De oorzaak is een brand in een hooischuur in Lexmond, zo'n 20 kilometer verderop. Dat laat de gemeente Culemborg weten.

Zo'n 1200 hooibalen vatte zondag vlam op een boerenterrein langs de Driemolenseweg in Lexmond. Urenlang is de brandweer bezig geweest met het nablussen van de brand.

Brandende hooiresten

De eigenaar van het hooi verspreidt en begraaft nu de brandende hooiresten. Daarbij komt nog steeds rook vrij, die te ruiken is in Culemborg. De brandweer verwacht dat de stankoverlast nog wel een tijd gaat duren.

De rook trekt ook over de A27. Daarom heeft Rijkswaterstaat op de snelweg een snelheidsbeperking ingesteld.