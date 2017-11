Rechtszaak roofmoord Belgische kunstenaar duurt hooguit twee dagen

KORTRIJK - De rechtszaak over de roofmoord op de Belgische kunstenaar Stefaan Bekaert duurt hooguit twee dagen. Dat verwacht een woordvoerder van de correctionele rechtbank in Kortrijk. De zaak begint 15 november.

De 54-jarige André W. uit Arnhem is de hoofdverdachte in deze zaak. Hij zit al 3,5 jaar in de cel en ontkent dat hij Bekaert (41) heeft omgebracht. Ook zijn 43-jarige vriendin ontkent elke betrokkenheid. Zij is onder voorwaarden op vrije voeten.

Het stel was december 2013 met hun minderjarige zoon door vrijgezel Bekaert in huis genomen. De Arnhemmers leidden een zwervend bestaan. Ze zouden Bekaert hebben leren kennen tijdens een reisje in de Ardennen.

Veertien messteken

Bekaert werd 28 februari 2014 dood gevonden op de zolder van zijn huis aan de Bruggestraat in Menen. Hij was met veertien messteken om het leven gebracht en in een tapijt gewikkeld. Hij was een maand vermist geweest.

Het Arnhemse gezin zou na de moord in de auto van Bekaert naar Nederland zijn gevlucht. De rode Mazda werd teruggevonden in Ravels, een dorpje bij Antwerpen. Op camerabeelden was te zien dat Arnhemmer W. geld pinde met de bankpas van Bekaert.

Het proces werd dinsdag 12 september voor de correctionele rechtbank in Kortrijk ingeleid in een, zoals wij die kennen, regiezitting. Daar werd bepaald dat de zaak 15 november begint.

W. zei toen dat hij Bekaert bij een schermutseling slechts één keer stak. 'Hij kwam op mij afgelopen met een mes', tekende de Vlaamse website Knack op. 'Ik kon het afweren, maar Stefaan struikelde. Vermoedelijk is het mes zo in zijn buik beland. Hij leefde nog toen ik daar met mijn zoon vertrok.'

Geen getuigen gehoord

Een woordvoerder van de rechtbank hield er toen rekening mee dat de zaak drie dagen zou kunnen duren, omdat er mogelijk getuigen zouden worden gehoord. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gebeurt, zegt de woordvoerder. 'Het kan zijn dat het al in een dag is afgelopen. Maar misschien duurt het twee dagen.'

Bij de inleiding op 12 september kwam alleen W. opdagen. Zijn vriendin liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Of ze er op 15 november wel bij is, weet de woordvoerder niet. De rechtbank drong er in september bij de raadsman wel op aan. 'Roofmoord is immers geen akkefietje.'

Dossier GLD maakte in juni 2014 een reconstructie van de zaak op basis van de feiten die toen bekend waren: