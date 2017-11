Vloeren honderd procent veilig, weer les op Leerpark Presikhaaf

Tien dagen zat de school dicht, waarvan zes lesdagen, omdat de vloeren niet veilig leken. De school heeft namelijk dezelfde vloeren als de parkeergarage in Eindhoven die eerder dit jaar instortte. Zaterdag werd met grote bakken water getest, 18.000 liter in totaal, of de vloeren sterk genoeg zijn. Dat bleek het geval te zijn.

Directeur Geke Kersten is opgelucht. 'We weten honderd procent zeker dat de vloeren veilig zijn en kunnen met een gerust hart het pand betreden. Het was een hele hectische week, maar we moesten dit zo doen. Want de veiligheid staat voorop.'