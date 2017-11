Deel dit artikel:











Accu veroorzaakte brand in fietsenzaak Ede Foto: Omroep Gelderland

EDE - De brand die zaterdagavond woedde in een fietsenzaak in het centrum van Ede, is waarschijnlijk ontstaan door een fietsaccu die spontaan vlam vatte. Dat meldt de politie.

De winkel aan de Notaris Fischerstraat liep veel rook- en roetschade op. Tien woningen boven de fietsenzaak moesten worden ontruimd. Later op de avond konden bewoners weer terug naar huis. Volgens de politie is de brand niet aangestoken. 'Vermoedelijk is een accu van een elektrische fiets of scooter spontaan in brand gevlogen', zegt een woordvoerder. Zie ook: Slachtoffer brand fietsenzaak Ede: 'Ik had de pyjama al aan'

Brand bij fietsenzaak Ede; woningen ontruimd Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl